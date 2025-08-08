Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de çıktığı 36 maçta 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda kadro yapılanmasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-Lacivertliler, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Deneyimli oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var. Süper Lig'e yükselen Kocaelispor başta olmak üzere Samsunspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen 26 yaşındaki oyuncu, çıktığı 36 maçta 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFurkan ÖZCAN:

Lincoln'ün sözleşmesini feshetmek mi? Tamam da bu kadar çöp yabancıya milyonlarca euro gömüp sonra "teşekkür ederiz" deyip göndermek artık kronik bir hastalık haline geldi. Yönetim transferde akıl yerine hâlâ kumar oynuyor, faturayı da taraftar ?duyor!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
