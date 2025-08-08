Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda kadro yapılanmasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-Lacivertliler, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Deneyimli oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var. Süper Lig'e yükselen Kocaelispor başta olmak üzere Samsunspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen 26 yaşındaki oyuncu, çıktığı 36 maçta 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.