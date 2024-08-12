Fenerbahçe, Lille maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi Lille ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sakatlığı bulunan Fred, düz koşuyla başladığı idmanda daha sonra özel olarak bireysel çalışma yaptı. - İSTANBUL