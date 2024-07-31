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Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu

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Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille eşleşen Fenerbahçe'nin Fransız ekibiyle oynayacağı maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs, 13 Ağustos'ta Kadıköy'deki rövanşı ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde UEFA, Fenerbahçe-Lille eşleşmesinde görev yapacak hakemleri duyurdu.

DEPLASMANDA RUMEN HAKEM

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı maçı Istvan Kovacs yönetecek. Rumen hakemin yardımcılıklarını Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu

EURO 2024'TEKİ TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇINDA 18 KART ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı yönetecek olan Istvan Kovacs, EURO 2024'te A Milli Takımımızın Çekya maçını yönetmişti. Kovacs, bu karşılaşmada 16'sı sarı, 2'si kırmızı olmak üzere toplamda 18 kez kartına başvurarak ilginç bir istatistiğe imza atmıştı.

Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu

KADIKÖY'DE İSPANYOL DÜDÜK

Sarı-lacivertli takımının Fransız ekibi Lille ile Kadıköy'de oynayacağı rövanş karşılaşmasında ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez görev alacak.

Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu

LİLLE MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos'ta çekilecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Maria Fenerbahçe Kadıköy Fransa Lugano Lille Futbol Spor Haberler

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