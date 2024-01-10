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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirdi

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Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirdi. Bonucci, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci ile prensip anlaşmasına vardı. 36 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İtalya'nın Torino kentinden kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminaline gelen İtalyan futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Bonucci kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesini tribünden izleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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