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Fenerbahçe, Avusturya kampını LASK Linz galibiyetiyle tamamladı

Fenerbahçe, Avusturya kampını LASK Linz galibiyetiyle tamamladı
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, son hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 mağlup etti. Goller İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Yeni transfer Nathan Ake ilk kez forma giydi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Fenerbahçe, üçüncü ve son hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı LASK Linz'i 2-1 yenerken, golleri İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Yeni transger Nathan Ake de ilk kez forma giydi.

Raiffeisen Arena'da oynanan maça sarı-lacivertliler; Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca ilk 11'iyle çıktı.

Bu karşılaşmayla Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a dönerek hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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