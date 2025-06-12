Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
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Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Kyle Walker'ın transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, İngiliz oyuncu ile görüşmelere başladı.

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transferde dünyaca ünlü İngiliz sağ beke yöneldi.

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

HT Spor'da yer alan habere göre, Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kyle Walker ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin İngiliz oyuncu ile temasa geçerek görüşmelere başladığı ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiği aktarıldı.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Manchester City'de geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde Serie A ekibi Milan'a kiralanan 35 yaşındaki oyuncunun İngiliz devi ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek. Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maça çıkan Walker, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasin Süleyman:

şakamısınız kardeşim siz? bu zihniyet yüzünden adam gibi oyun oynanmıyor fenerbahçede.millet genç ve orta yaşlara ağırlık verir fenerbahçe pili bitmeye yakın oyunculara ağırlık verir şaka gibi

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