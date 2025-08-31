Fenerbahçe: "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Fenerbahçe : "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor