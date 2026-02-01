Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyelerinden Ahmet Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyelerinden Ahmet Çelebi, son yolcuğuna uğurlandı.

Sarı-lacivertli futbol takımının koordinatörü Berke Çelebi'nin babası Ahmet Çelebi için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Merhum Çelebi'nin ailesi ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile bazı futbolcular ve futbol camiasından birçok isim katıldı.

Ahmet Çelebi'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Merdivenköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.