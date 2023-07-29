Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu

"Şu ana kadar iyi bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyorum""Son senemizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız""Tarihimizin, efsanelerimizin, sahada akıttığı terlerin peşindeyiz""Yıldırım, yanındaki yancıları ile birlikte küçük bir hayal dünyasının içinde yaşıyor"Mustafa - AKIN,...