Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 4 Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Anderson Talisca, Mert Müldür ve Marco Asensio'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Bardhi'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, sağ alt köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
74. dakikada Muleka'nın pasında Andzouana'nın ceza yayı gerisinden vuruşunda kaleci Ederson soluna gelen topu kontrol etmeyi başardı.
87. dakikada Oğuz Aydın'ın sol taraftan ortasında kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı Asensio, kale önünde yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi. 4-0
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 55), Edson Alvarez (Bartuğ Elmaz dk. 78), Fred (İsmail Yüksek dk. 67), Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 78), Jhon Duran (Sebastian Szymanski dk. 67)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Josip Calusic, Guilherme (Yasir Subaşı dk. 85), Jin-Ho Jo (Pedrinho dk. 46), Enis Bardhi (Kaan Akyazı dk. 90), Melih İbrahimoğlu (Marko Jevtovic dk. 90), Morten Bjorlo, Jackson Muleka, Umut Nayir (Melih Bostan dk. 85)
Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Marius Stefanescu, İsmail Esat Buğa, Utku Eriş
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Anderson Talisca (dk. 28 pen. ve dk. 37), Mert Müldür (dk. 30), Marco Asensio (dk. 87) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Fred, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Jin-Ho Jo, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor) - İSTANBUL