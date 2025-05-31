Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu kapattı

Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu kapattı
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Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu taraftarı önünde Konyaspor'u 2-1 yenerek tamamladı. İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle galip gelen sarı-lacivertliler, sezon içinde iç sahada 18 maçta 14 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu taraftarı önünde kapatırken, sahadan İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu müsabaka öncesi iç sahada oynadığı son 3 maçın 2'sinde puan kaybı yaşarken, bugünkü galibiyetle üst üste 2. maçında hanesine 3 puan yazdırdı. Kadıköy'de bu sezon 18 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 42 gol gönderirken, kalesinde 18 gol gördü. Sezon içerisinde iç sahada 9 maçlık galibiyet serisi de yakalayan Fenerbahçe, derbilerde ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup oldu. Kanarya, evinde çıktığı 18 maçın 16'sında gol sevinci yaşarken, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında gol atamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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