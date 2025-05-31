Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Engin Gözütok ve Suat Güz üstlendi. Sarı-lacivertli ekip mücadeleye, "İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, En-Nesyri" ilk 11'iyle başladı. Konuk ekip ise, "Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Bjorlo, Melih Bostan, Umut Nayir" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konyaspor maçın 4'üncü dakikasında öne geçti. Ceza sahası yayına yakın noktadaki Ndao'nun kafayla indirdiği topla buluşan Melih Bostan'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlara gitti: 0-1. Topun hakimiyetini sağlayan Fenerbahçe, En Nesyri, Talisca ve İsmail Yüksek ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk 10 dakikasında iki ekip de pozisyon üretmekte zorlandı. 58'inci dakikada En Nesyri kale önünden yakaladığı pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi. Fenerbahçe, 75'inci dakikada eşitliği yakaladı. Amrabat'ın kendi sahasından gönderdiği uzun topla rakip ceza sahası çizgisinin üzerindeki İrfan Can Kahveci buluştu. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla gelişine aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. Fenerbahçe, 82'nci dakikada öne geçti. Sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Kostic'in kale önüne çevirdiği topa tek vuruş yapan En Nesyri, fileleri havalandırdı: 2-1. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

KADIKÖY'DE BİR KEZ DAHA ALİ KOÇ VE YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u konuk ettiği maçta da taraftarların, Ali Koç ve yönetime olan tepkisi devam etti. Maçın ilk dakikasında başlayan tepkiler, maç boyunca sürdü. Taraftarlar, 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa', 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hala getirdin?', 'Her yer Aziz her yer Yıldırım' ve 'Aziz Yıldırım' sloganları attı.