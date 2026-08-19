Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla görev alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA