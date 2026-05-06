Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi idmanlarına devam ediyor. Takım, antrenmanlarında core hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve taktiksel uygulamalar gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Daha sonra ısınma, çabukluk ve 2 grup halinde pas çalışmaları gerçekleştiren sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamladı.
Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan