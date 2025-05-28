Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve top kapma çalışmaları ile devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor