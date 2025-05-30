Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazır
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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