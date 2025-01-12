Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı. İdman, ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan ekip, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Konyaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde Konya'ya gidecek. - İSTANBUL