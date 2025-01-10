Fenerbahçe Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde başladı. İdman, core çalışmalarıyla başlayıp çeşitli teknik antrenmanlar ve çift kale maçlarla devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan oyuncular, idmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün oynanan Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL