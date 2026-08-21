Haberler

Fenerbahçe Konyaspor'u Konuk Edecek: İlk Galibiyet Hedefi

Fenerbahçe Konyaspor'u Konuk Edecek: İlk Galibiyet Hedefi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FENERBAHÇE, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maça ligdeki ilk galibiyetini almak için çıkacak.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maça ligdeki ilk galibiyetini almak için çıkacak.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. 22 Ağustos Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Bilal Gölen üstlenecek.

LİGDEKİ 51'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 38 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, yeşil-beyazlılar, 8 kez üstünlük kurdu. 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 131 gol atarken, Konyaspor 52 gol kaydetti.

SARI-LACİVERTLİLER LİGDEKİ İLK GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maça ilk 3 puanını almak için çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE, KONYASPOR'A LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a karşı ligde oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe bu maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Öte yandan Fenerbahçe, yeşil-beyazlı ekibe karşı son mağlubiyetini ise 2022 yılında 1-0'lık skorla almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var

3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi

Ünlü markanın sucuklarından at ve eşek eti çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah Trabzon'u karıştırdı

Yorum Trabzonspor taraftarının
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım

"Ben bundan bıktım" diyerek patladı
Rus yüzücü hayatını kaybetmişti: Boğaziçi yüzme yarışında yeni güvenlik önlemleri

Rus yüzücünün ölümünden sonra dev yarışmada yeni güvenlik tedbirleri
Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Süper Lig devinden gece yarısı bombası

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Arkadaşları tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti
Müteahhit kendi yaptığı binayı 'Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak

Yaptığı binayı "Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak