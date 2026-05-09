Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında, Fenerbahçe Fred'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda her iki takım da birçok gol pozisyonu buldu.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Suat Güz
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Gol: Dk. 13 Fred (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 6 Adil Demirbağ, Dk. 43 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 23 Fred (Fenerbahçe)
5. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
21. dakikada topla hareketlenen Olaigbe'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası içerisinden şutu ağlara gitti: 0-1.
45. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.
