Haberler

Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarıda Fenerbahçe'nin Asensio'nun 45+1'de attığı golle 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada soldan Asensio'nun kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu kurtardı.

8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazdan Rivas'ın sert şutunda top auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe atışında kaleci Ederson'un uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayında buluşan Haidara'nın pasında Can Keleş'in şutunda top az farklı dışarı gitti.

45. dakikada Asensio'nun sol kanattan ortasında arka direkte En-Nesyri'nin şutu savunmadan döndü. Dönen topa Alvarez'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

45+1 dakikada Talisca'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Asensio'nun sert vuruşunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Kocaeli

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Massadio Haidara, Anfernee Dijksteel, Karol Linetty, Cafumana Show, Habib Keita, Can Keleş, Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cihan, Hrvoje Smolcic, Daniel Agyei, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Mahamadou Susoho, Samet Yalçın, Joseph Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Alvarez, Antony Musaba, Anderson Talisca, Marco Asensio, En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Yğit Efe Demir Dorgeles Nene, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın,

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gol: Asensio (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Rigoberto Rivas, Selçuk İnan (Teknik Direktör), Karol Linetty (Kocaelispor), Alvarez (Fenerbahçe) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Epstein dosyalarında 'Karanlık' iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada

Tüyler ürperten iddialar! Çocuklar iğrenç emeller için kullanıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu

Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
İstanbul'da cinayetten aranan şüpheli 12 yıl sonra yakalandı

12 yıllık kaçış böyle son buldu
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama