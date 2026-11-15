Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesi Can Bartu'da idmana çıktı

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesi Can Bartu'da idmana çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi deplasmanda Kocaelispor'la oynayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Milli oyuncuların katılmadığı idmanın ardından takım yarın izin yapacak, 17 Kasım Salı günü çalışmalara dönecek.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, milli oyuncuların katılmadığı idman salonda core çalışmasıyla başladı.
Sarı-lacivertli oyuncular daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı iznin ardından hazırlıklarını 17 Kasım Salı günü sürdürecek.
Kaynak: AA