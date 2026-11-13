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Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde başladı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki idman Can Bartu Tesisleri'nde core çalışmalarıyla başlayıp taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, salondaki core çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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