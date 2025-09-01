Fenerbahçe Kerem'den sonra bir bombayı daha patlattı! Dünya yıldızı gece yarısı İstanbul'a geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

BONUSLAR DAHİL 8.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, yeniden harekete geçtiği Asensio için bu kez transferi bitirdi. Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp, Asensio için PSG'ye bonuslar dahil 8.5 milyon euro ödeyecek.

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

Marco Asensio, transferi tamamlamak için pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 02.20 sularında İstanbul'a geldi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen deneyimli oyuncu, 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.