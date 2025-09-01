Fenerbahçe Kerem'den sonra bir bombayı daha patlattı! Dünya yıldızı gece yarısı İstanbul'a geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe Kerem'den sonra bir bombayı daha patlattı! Dünya yıldızı gece yarısı İstanbul'a geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Marco Asensio'yu transfer etti. Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, bu kez transferi tamamladı. Asensio için PSG'ye bonuslar dahil 8.5 milyon euro ödeyecek olan Fenerbahçe, oyuncuyu pazarı pazartesiye bağlayan gece İstanbul'a getirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

BONUSLAR DAHİL 8.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, yeniden harekete geçtiği Asensio için bu kez transferi bitirdi. Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp, Asensio için PSG'ye bonuslar dahil 8.5 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe Kerem'den sonra bir bombayı daha patlattı! Yıldız futbolcu gece yarısı İstanbul'a geldi

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

Marco Asensio, transferi tamamlamak için pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 02.20 sularında İstanbul'a geldi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen deneyimli oyuncu, 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Onlarca ölü ve yaralı var

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! Onlarca ölü ve yaralı var
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan ‘1 Eylül’ mesajı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan '1 Eylül' mesajı! Bir çağrısı da var
İsrail: El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdük

Hamas'ın nefesi, Gazze'nin sembolüydü! İdol komutana 'suikast' iddiası
Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Ünlü iş insanı borçları yüzünden kendini astı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı

Transfer bitiyor! Süper Lig devini sosyal medyadan takibe aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.