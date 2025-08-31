Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun Transferi İçin Benfica ile Anlaştı

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun Transferi İçin Benfica ile Anlaştı
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan transfer edilmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kerem, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.

FENERBAHÇE, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiriyor. Portekiz ekibiyle prensip anlaşmasına varılmasının ardından milli futbolcu yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte Türkiye'ye gelmek için yola çıktı. Özel uçakla İstanbul'a gelecek Kerem Aktürkoğlu'nu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar karşılayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
