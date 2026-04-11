Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin gollerini Kante, Talisca (2) ve Nene kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
58. dakikada hızlı gelişen atakta Nene, topu ceza sahası içine giren Kerem'e bıraktı. Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Brown, ceza sahası yayında müsait pozisyondaki Talisca'ya topu çıkardı. Talisca'nın yerden gelen topa sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
62. dakikada Brenet'in hatasında ceza sahası içinde topu kapan Nene, kaleci Bilal'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
87. dakikada Kerem'in sağ taraftan ortasında rahat pozisyonda ceza sahası içinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek
Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Mane dk. 64) Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz (Benes dk. 64) Bennasser (Görkem Sağlam dk. 64) Makarov (Ramazan Civelek dk. 45), Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov (Onugkha dk. 82)
Yedekler: Onurcan Piri, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Tuci
Teknik Direktör: Erling Moe
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Mert Müldür dk. 68), Skriniar (Çağlar Söyüncü dk. 45) Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante (Fred dk. 75) Nene (Oğuz Aydın dk. 71) Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Musaba dk. 68)
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Kante (dk. 45+1), Talisca (dk. 59 ve 87), Nene (dk. 62) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Makarov, Bennasser, Görkem Sağlam (Kayserispor), Oosterwolde, Ederson, Fred (Fenerbahçe) - KAYSERİ