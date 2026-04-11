Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin gollerini Kante, Talisca (2) ve Nene kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

58. dakikada hızlı gelişen atakta Nene, topu ceza sahası içine giren Kerem'e bıraktı. Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Brown, ceza sahası yayında müsait pozisyondaki Talisca'ya topu çıkardı. Talisca'nın yerden gelen topa sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

62. dakikada Brenet'in hatasında ceza sahası içinde topu kapan Nene, kaleci Bilal'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

87. dakikada Kerem'in sağ taraftan ortasında rahat pozisyonda ceza sahası içinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek

Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Mane dk. 64) Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz (Benes dk. 64) Bennasser (Görkem Sağlam dk. 64) Makarov (Ramazan Civelek dk. 45), Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov (Onugkha dk. 82)

Yedekler: Onurcan Piri, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Tuci

Teknik Direktör: Erling Moe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Mert Müldür dk. 68), Skriniar (Çağlar Söyüncü dk. 45) Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante (Fred dk. 75) Nene (Oğuz Aydın dk. 71) Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Musaba dk. 68)

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Kante (dk. 45+1), Talisca (dk. 59 ve 87), Nene (dk. 62) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Makarov, Bennasser, Görkem Sağlam (Kayserispor), Oosterwolde, Ederson, Fred (Fenerbahçe) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı

Gece boyunca masadalar! Dünya, Pakistan'dan gelecek habere odaklandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 3 dakikada tepetaklak oldu

3 dakikada tepetaklak oldu
Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı

Bu adamlar tam bir canavar! 29 maçta attıkları gol sayısı inanılmaz
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!

Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 3 dakikada tepetaklak oldu

3 dakikada tepetaklak oldu
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor