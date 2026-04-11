Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, ilk yarıyı konuk takım Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı. Gol, 45+1. dakikada Kante tarafından kaydedildi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz, Bennasser, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Cherif
Gol: Dk. 45+1 Kante ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 25 Oosterwolde, Dk. 33 Ederson, Dk. 35 Fred (yedek kulübesi) ( Fenerbahçe ), Dk. 32 Makarov (Zecorner Kayserispor)
7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
12. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brown'un şutunda kaleci Bilal Bayazıt, uzanarak topu çeldi.
16. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Katongo'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
35. dakikada savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu iyi takip eden Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt golü engelledi.
45+1. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alınan döndü.
45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
Maçın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.