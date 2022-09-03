Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu
Spor Haberleri
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli olurken, Fenerbahçe'de tek eksik Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia. Jorge Jesus, Valencia'nın yokluğunda yeni transferler King ve Pedro ile gol arayacak.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele öncesi Fenerbahçe 7 puanla 7. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 9. sırada bulunuyor.
Karşılaşmada ter dökecek futbolcular belli oldu.
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Pedro, King
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.
Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor. Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.
Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 53. kez karşılaşacak. İki takım arasında ligde oynanan 52 müsabakada Fenerbahçe 32, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 116 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.
Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 24 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. Üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Kayserispor 30 golle karşılık verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.