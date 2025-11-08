Haberler

Fenerbahçe Kayserispor Maçına Hazır

Fenerbahçe Kayserispor Maçına Hazır
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Devam eden antrenman salonda core hareketleriyle başladı ve sahada çabukluk, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla sürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile oynanan karşılaşmada 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL



