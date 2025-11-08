Haberler

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, core hareketleri, ısınma ve çift kale maçlarla sona erdi.

FENERBAHÇE, Zecorner Kayserispor ile yarın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig'in 12'nci hafta maçının hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Viktoria Plzen FK ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
