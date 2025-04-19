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Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı.

Trendyol Süper Lig 32. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışmaları ve dar alanda çift kale maçları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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