Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor ile karşılaşmak üzere Kayseri'ye geldi. Uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaşan sarı-lacivertli ekip, otobüsle konaklayacakları otele geçerken taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin