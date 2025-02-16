Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakika Mert Müldür'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğuz Aydın, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
62. dakikada sağ kanattan Kevin Rodrigues'in yaptığı ortada altıpas gerisinde iyi yükselen Mamadou Fall, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
64. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa kale önünde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kurtardı.
71. dakikada Edin Dzeko'nun savunmanın arkasına attığı pasta hareketlenen Youssef En-Nesyri'nin, kaleci Andreas Gianniotis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesinden önce çizgiyi geçti. 3-1
76. dakikada Edin Dzeko'nun pasında topla buluşan Youssef En-Nesyri, topla birlikte sağ taraftan ceza sahası girip yaptığı vuruşta savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
78. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Mert Hakan Yandaş, pasını Edin Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Levent Mercan (Filip Kostic dk. 75), Mert Müldür (Osayi-Samuel dk. 65), Mert Hakan Yandaş (İrfan Can Kahveci dk. 83), Fred, Oğuz Aydın (Yusuf Akçiçek dk. 75), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca (Edin Dzeko dk. 65)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku (Josip Brekalo dk. 59), Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Kamil Piatkowski, Mamadou Fall, Cafu (Can Keleş dk. 79), Haris Hajradinovic, Ben Ouanes (Antonin Barak dk. 65), Nuno da Costa
Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Atakan Müjde, Gökhan Gül, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Yaman Suakar
Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü
Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 21 ve 71), Oğuz Aydın (dk. 52) (Fenerbahçe), Mamadou Fall (dk. 62) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Anderson Talisca (Fenerbahçe), Claudio Winck (Kasımpaşa) - İSTANBUL