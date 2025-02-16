Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakika Mert Müldür'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğuz Aydın, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

62. dakikada sağ kanattan Kevin Rodrigues'in yaptığı ortada altıpas gerisinde iyi yükselen Mamadou Fall, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

64. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa kale önünde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kurtardı.

71. dakikada Edin Dzeko'nun savunmanın arkasına attığı pasta hareketlenen Youssef En-Nesyri'nin, kaleci Andreas Gianniotis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesinden önce çizgiyi geçti. 3-1

76. dakikada Edin Dzeko'nun pasında topla buluşan Youssef En-Nesyri, topla birlikte sağ taraftan ceza sahası girip yaptığı vuruşta savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

78. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Mert Hakan Yandaş, pasını Edin Dzeko'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Levent Mercan (Filip Kostic dk. 75), Mert Müldür (Osayi-Samuel dk. 65), Mert Hakan Yandaş (İrfan Can Kahveci dk. 83), Fred, Oğuz Aydın (Yusuf Akçiçek dk. 75), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca (Edin Dzeko dk. 65)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku (Josip Brekalo dk. 59), Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Kamil Piatkowski, Mamadou Fall, Cafu (Can Keleş dk. 79), Haris Hajradinovic, Ben Ouanes (Antonin Barak dk. 65), Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Atakan Müjde, Gökhan Gül, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Yaman Suakar

Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 21 ve 71), Oğuz Aydın (dk. 52) (Fenerbahçe), Mamadou Fall (dk. 62) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Anderson Talisca (Fenerbahçe), Claudio Winck (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Attıkça atıyor! Kariyerinde bir ilki başardı
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava
img

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu sözlerini konuşuyor: Mert Hakan'ın Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın
Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız

Netanyahu şart koşup tehdit etti: Cehennemin kapılarını açacağız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.