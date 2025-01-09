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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 Mağlup Ederek Kupaya İyi Başladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 Mağlup Ederek Kupaya İyi Başladı
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek gruplara 3 puanla başladı. Golleri Youssef En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz kaydetti. Teknik direktör Jose Mourinho genç oyunculara da şans tanıdı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek gruplara 3 puanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Youssef En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz'dan geldi. Bu sezon statü değişikliğine gidilen kupada B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, diğer haftalarda Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. İlk maçında Kasımpaşa karşısında ilk yarıda attığı gollerle farklı kazanan Kanarya, gruplara 3 puanla başladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü Konyaspor'a konuk olacak.

Genç oyuncular şans buldu

Teknik Direktör Jose Mourinho, kupada rotasyona giderken genç oyunculara da şans verdi. Ertuğrul Çetin, Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek 11'de maça başlarken, Muharrem Çizgili de sonradan oyuna dahil oldu. U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki Muharrem bu sezon A takımla ilk kez maça çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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