Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Saint-Maximin ve Tadic'in golleriyle maçı kazanan Fenerbahçe, ligdeki yerini sağlamlaştırdı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dzeko, ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe açılan topa Çağlar Söyüncü çizgi üzerinde vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya gitti.

89. dakikada Fall'ın sağ kanattan ortasında Yusuf Akçiçek'in kafayla uzaklaştırdığı top arka direkte Ben Ouanes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az fakla dışarı çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Gainniotis, Winck (Espinoza dk. 80), Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Sadiku (Aytaç Kara dk. 46), Gökhan Gül (Cafu dk. 80), Fall, Hajradinovic (Barak dk. 66), Brekalo, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Erdem Çetinkaya, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Yusuf Akçiçek dk. 81), Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 87), İsmail Yüksek, Tadic (Amrabat dk. 81), Szymanski, Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 63), En-Nesyri (Dzeko dk. 63)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Saint-Maximin (dk. 22), Tadic (dk. 39 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fall, Opoku, Winck (Kasımpaşa), Oosterwolde (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Fenerbahçe Kasımpaşa 3-sayfa Futbol Spor

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Kaymakamın makam arabasında 'arama' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Kaymakamın makam arabasında arama krizi! Emri veren komutan görevinden oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki
title