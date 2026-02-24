Haberler

Fenerbahçe Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Bu maçla birlikte Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti. Asensio kariyer rekoru kırarken, takımda bazı oyuncuların sakatlıkları dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe zirve yarışında fırsat kaçırdı

- Fenerbahçe, 4'üncü kez evinde puan kaybetti

- İki maçta da Kasımpaşa'yı mağlup edemedi

- Asensio'dan kariyer rekoru

- Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde devam edemedi

- Ederson 3 hafta forma giyemeyecek

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu rövanş maçları başlayacak.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

13.00 Sarı-kırmızılılar, Juventus maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14.00 İtalyan ekibi, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yapacak.

18.00 Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve bir futbolcusu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

21.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.

VOLEYBOL

- Kadınlar Şampiyonlar Ligi

22.00 Zeren Spor - Palmberg Schwerin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
