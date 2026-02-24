Fenerbahçe Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Bu maçla birlikte Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti. Asensio kariyer rekoru kırarken, takımda bazı oyuncuların sakatlıkları dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe zirve yarışında fırsat kaçırdı
- Fenerbahçe, 4'üncü kez evinde puan kaybetti
- İki maçta da Kasımpaşa'yı mağlup edemedi
- Asensio'dan kariyer rekoru
- Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde devam edemedi
- Ederson 3 hafta forma giyemeyecek
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu rövanş maçları başlayacak.
JUVENTUS - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
13.00 Sarı-kırmızılılar, Juventus maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
14.00 İtalyan ekibi, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yapacak.
18.00 Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve bir futbolcusu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
21.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.
VOLEYBOL
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
22.00 Zeren Spor - Palmberg Schwerin