Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi ve takımın hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde idmanı Başkan Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
