Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maça hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çeşitli fiziksel ve taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 13 Mart Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı

