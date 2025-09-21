Haberler

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, oyunu kullandı

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, oyunu kullandı
Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, erken saatlerde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılım sağlayarak oyunu kullandı.

Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık için kıyasıya mücadele ettiği Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi devam ediyor.

MERT HAKAN YANDAŞ OYUNU KULLANDI

Bu akşam saat 20.00'de Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, erken saatlerde kongrenin gerçekleştiği alana geldi. Kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Mert Hakan, daha sonra sandığa gelerek oyunu kullandı.

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, oyunu kullandı

OYLAMA DEVAM EDİYOR

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işlemi, kurulan 50 sandıkta saat 10.00'da başladı. Üyeler, saat 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Adamsın. seviliyorsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
