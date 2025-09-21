Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, oyunu kullandı

Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık için kıyasıya mücadele ettiği Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi devam ediyor.

MERT HAKAN YANDAŞ OYUNU KULLANDI

Bu akşam saat 20.00'de Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, erken saatlerde kongrenin gerçekleştiği alana geldi. Kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Mert Hakan, daha sonra sandığa gelerek oyunu kullandı.

OYLAMA DEVAM EDİYOR

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işlemi, kurulan 50 sandıkta saat 10.00'da başladı. Üyeler, saat 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.