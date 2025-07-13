Fenerbahçe, Kaleci Tarık Çetin ile Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Kaleci Tarık Çetin ile Sözleşme İmzaladı
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Fenerbahçe, 28 yaşındaki kaleci Tarık Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Tarık Çetin'e hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki kaleci Tarık Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen kaleci Tarık Çetin'le anlaşma sağladı. 28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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