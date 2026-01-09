Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralandığını açıkladı. 27 yaşındaki kalecinin kiralama işlemi satın alma opsiyonu ile gerçekleştirildi.
İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta forma giydi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor