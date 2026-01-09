Haberler

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralandığını açıkladı. 27 yaşındaki kalecinin kiralama işlemi satın alma opsiyonu ile gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'a kiralandığı duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Karadeniz temsilcisine kiralandığı belirtildi.

İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com
