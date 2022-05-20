Fenerbahçe kafilesi Malatya'da - Haberler

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Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya gelen Fenerbahçe'yi havaalanında taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya gelen Fenerbahçe'yi havaalanında taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

İsmail Kartal yönetiminde İstanbul'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla akşam saatlerinde Malatya'ya geldi. Futbolcu ve teknik heyeti havaalanı havaalanı çıkışında taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs daha sonra güvenlik güçlerinin eşliğinde maç saatine kadar kampa gireceği otele geçti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Malatya, Spor, Haberler

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