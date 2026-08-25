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Fenerbahçe Lyon'da: Dev Maç Öncesi Kafile Geldi

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Fenerbahçe kafilesi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın Lyon ile oynayacağı maç için Lyon'a geldi. Takımı havalimanında taraftarlar karşılarken, Başkan Aziz Yıldırım da kafileye eşlik etti.

FENERBAHÇE kafilesi, Lyon oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için kente geldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Lyon'a geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında, Fenerbahçe kafilesini bir grup taraftar karşıladı.

Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilerin büyük bir bölümü de kafileyle birlikte Lyon'a geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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