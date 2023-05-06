Fenerbahçe kafilesi, Giresun'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, bazı oyunculara sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çekildi, forma imzalattı.

Öte yandan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Adıyamanlı depremzede bir ailenin çocuklarının Fenerbahçe takımıyla bir araya gelme isteğini yerine getirdi. Vali Sonel'in Ordu'ya getirilmesini sağladığı depremzede ailenin 4 çocuğu, sarı-lacivertli futbolcularla buluştu. Çocuklar, futbolcu Arda Güler'e çiçek vererek bir süre sohbet etti.

Sarı-lacivertli kafile, Giresun'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele hareket etti.