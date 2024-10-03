Fenerbahçe, Kadınlar Süper Kupa'da Beşiktaş'ı Geçerek Şampiyon Oldu

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçlar üst üste ikinci kez Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti.

FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasında geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe ile Eurocup finalisti Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Dün oynanması planlanan mücadele tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle bugüne ertelendi. Sarı-lacivertliler parkeden 79-63'lük skorla galip ayrılarak, üst üste ikinci kez Kadınlar Süper Kupa şampiyonu oldu.

Karşılaşmada 11 sayı ile oynayan Fenerbahçeli basketbolcu Gabby Williams, Süper Kupa'nın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno, Amal Dahra, Veronika Obertova

Beşiktaş: Holly Winterburn 14, Elif Bayram 14, Khaalia Hillsman 18, Mihaela Lazic 6, Nika Mühl 11, Melek Uzunoğlu, Özge Özışık, Pelin Gülçelik, Gizem Başaran

Başantrenör: Aziz Akkaya

Fenerbahçe: Emma Meesseman 14, Gabby Williams 11, Sevgi Uzun 15, Marieme Badiane 10, Julie Allemand 7, Ariel Atkins 12, Şerife Alperi Onar, Nikolina Milic 6, Tina Charles 2, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek, İdil Saçalır

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 16-16

Devre: 37-33 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 55-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL