Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Kadınlar Süper Kupa'da Beşiktaş'ı Geçerek Şampiyon Oldu

Fenerbahçe, Kadınlar Süper Kupa'da Beşiktaş'ı Geçerek Şampiyon Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Gabby Williams, mücadelenin MVP'si seçildi.

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçlar üst üste ikinci kez Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti.

FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasında geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe ile Eurocup finalisti Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Dün oynanması planlanan mücadele tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle bugüne ertelendi. Sarı-lacivertliler parkeden 79-63'lük skorla galip ayrılarak, üst üste ikinci kez Kadınlar Süper Kupa şampiyonu oldu.

Karşılaşmada 11 sayı ile oynayan Fenerbahçeli basketbolcu Gabby Williams, Süper Kupa'nın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno, Amal Dahra, Veronika Obertova

Beşiktaş: Holly Winterburn 14, Elif Bayram 14, Khaalia Hillsman 18, Mihaela Lazic 6, Nika Mühl 11, Melek Uzunoğlu, Özge Özışık, Pelin Gülçelik, Gizem Başaran

Başantrenör: Aziz Akkaya

Fenerbahçe: Emma Meesseman 14, Gabby Williams 11, Sevgi Uzun 15, Marieme Badiane 10, Julie Allemand 7, Ariel Atkins 12, Şerife Alperi Onar, Nikolina Milic 6, Tina Charles 2, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek, İdil Saçalır

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 16-16

Devre: 37-33 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 55-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Süper Kupa Fenerbahçe Basketbol Beşiktaş Güncel Spor

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

İfadesinde böyle dedi ama paylaşımları tüyler ürpertti
Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Tabii Spor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas FS Galatasaray maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rigas FS Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Karadut 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Perşembe hangi diziler var? 3 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler UEFA ülke puanı sıralaması 3 Ekim Perşembe (GÜNCEL SIRALAMA)! Rigas RFS Galatasaray ilk 11'i! Galatasaray'ın Rigas RFS maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Rigas Galatasaray hangi kanalda? RFS Rigas GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? MasterChef eleme adayları kim? 3 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti?
title