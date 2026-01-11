Haberler

Fenerbahçe, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, 2026 CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna iki yıl boyunca ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuva, 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Turnuvada Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı dört takımı, iki yarı final, bir üçüncülük, bir de final maçı olmak üzere iki gün boyunca toplam dört müsabakada mücadele edecek.

Organizasyona dair detaylar ise Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ve CEV Başkanı Roko Sikiric'in katılımıyla 13 Ocak Salı günü düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçen sene de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda Türkiye'den VakıfBank ile İtalya temsilcileri Numia Vero Volley, Savino Del Bene ve A. Carraro Imoco mücadele ederken A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
