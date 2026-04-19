Kadınlar Euroleague'de 3. kez şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenerek üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Takım, sezon boyunca elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

Büyük coşku yaşadılar

Kadınlar Euroleague'de üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, maçın ardından büyük sevinç yaşadı ve kupa coşkusunu doyasıya kutladı. Sarı-lacivertliler 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvarda da mutlu sona ulaştı. Sezonun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 14. kez müzesine götürmeyi başaran Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı ise 15. kez kazanarak bu kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe Opet, ligi de namağlup şampiyonlukla noktalayarak, üst üste 8. toplamda ise 20. Lig şampiyonluğunu kazandı. Kanarya,, Avrupa'da üçüncü kez Euroleague Kupası'nı kazanarak bunu başaran ilk kadın Türk takımı oldu.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Sonia Teixeira, Petar Pesic, Juozas Barkauskas

Galatasaray: Awak Kuier 10, Elizabeth Williams 15, Marine Johannes 12, Kamiah Smalls 8, Derin Erdoğan

5, Elif Bayram 2, Gökşen Fıtık 3

Başantrenör: Fırat Okul

Fenerbahçe: Julie Allemand 13, Emma Meesseman 20, Gabby Williams 4, Breanna Stewart 9, Sevgi Uzun 2, Iliana Rupert 16, Olcay Çakır Turgut 4

Başantrenör: Miguel Mendez

1. Periyot: 16-17

Devre: 32-37

3. Periyot: 45-51 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
