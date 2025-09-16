Haberler

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Menajeri Ecem Türker Kavaz Oldu

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Menajeri Ecem Türker Kavaz Oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe, kadın voleybol takımının yeni menajerini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni takım menajeri, voleybol şubemizde tüm yaş kategorilerinde Çubuklu formamızı giyerek A Takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonu'nda Altyapı Kadın Voleybol Milli Takımlar Menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker Kavaz oldu. Ecem Türker Kavaz, 5 yıl boyunca yürüttüğü takım menajerliği görevi ile U21 Kadın Milli Takımımızla Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarını da elde etmiştir.

Altyapımızdan yetişerek ailemizin bir parçası olan Ecem Türker Kavaz'a 'Kulübümüze tekrar hoş geldin' diyor, yeni görevinde Sarı Meleklerimizle birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
