Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Agnieszka Korneluk'u Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Agnieszka Korneluk'u Kadrosuna Kattı
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Polonyalı orta oyuncu Agnieszka Korneluk ile anlaştı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı oyuncu Agnieszka Korneluk'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı oyuncu Agnieszka Korneluk ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında Polonyalı orta oyuncu Agnieszka Korneluk'u kadrosuna kattı. Agnieszka Korneluk'a Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

2009-2010 sezonunda KS Energetyk Poznan ile profesyonel kariyerine başlayan Agnieszka sırasıyla; SMS PZPS Szczyrk, Impel Wroclaw, Grot Budowlani Lodz, Epiu Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Grupa Azoty Chemik Police ve KS DevelopRes Rzeszow takımlarında mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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