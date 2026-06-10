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Fenerbahçe Medicana, Saliha Şahin'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana, Saliha Şahin'i kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Saliha Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Medicana, milli oyuncu Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı. Son olarak Zeren Spor forması giyen 27 yaşındaki smaçör, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi şampiyonluğunda kadroda yer aldı. Saliha Şahin, önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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